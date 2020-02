The Wonderful 101 Remastered, Platinum Games ha pubblicato un video di 15 minuti ricco d'azione

Platinum Games ha pubblicato un video di The Wonderful 101 Remastered di 15 minuti ricco d'azione. Il gameplay è stato preso direttamente da una demo del gioco presente al PAX East 2020.



La remastered del gioco Wii U sta continuando a mietere successi su Kickstarter. In questo video gli autori mostrano i primi 15 minuti di gameplay, che corrispondono alle prime 10 missioni della campagna.



PlatinumGames ha annunciato che The Wonderful 101 Remastered sarà disponibile dal 22 maggio 2020 in Europa su PS4, Nintendo Switch e PC.



The Wonderful 101, conosciuto originariamente in Giappone come Project P-100, è un particolare action game con elementi strategici sviluppato da Platinum Games e pubblicato originariamente da Nintendo per Wii U.



Con una struttura simile a quella di Pikmin, ci troviamo a controllare un gran numero di super-eroi, ognuno caratterizzato da un proprio aspetto specifico e abilità particolari. Questi personaggi agiscono come una folla più o meno organizzata, con il giocatore che si trova ad indirizzarli contro alle varie minacce che investono le città che fanno da ambientazione al gioco, rappresentate da attacchi di specie aliene che tentano di invadere la Terra.



Cosa ve ne pare? Vi piace il gameplay?