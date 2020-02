Dr Disrespect sfida The Undertaker nella nuova era dei feud della WWE

Dr Disrespect sfida The Undertaker nella nuova frontiera dei feud di una WWE costantemente alla ricerca di nuove contaminazioni e nuovi volti per continuare ad alimentare la popolarità di questo sport/spettacolo.



The Undertaker, uno dei lottatori di wrestling più famosi e longevi dello sport/spettacolo americano, è tornato sulla scena della WWE ieri durante Super Showdown. La leggenda della WWE non se l'è presa, però, con un suo collega, ma ha chiamato e sfidato il Dr Disrespect, uno degli streamer più famosi, controversi e quindi riconoscibili dell'intero panorama di Twitch.



Una mossa che lascia presagire ad un futuro feud tra le due personalità. In concerto con lo show della WWE, infatti, durante una stream di Overwatch Dr Disrespect ha ricevuto una telefonata pre-registrata da parte del Deadman. In questa telefonata, The Undertaker ha detto che Dr Disrespect ha sconfinato su di un terreno per lui sacro. In questo modo il Becchino si è trovato costretto a tornare in azione dopo mesi di inattività.



"Hai sconfinato in un terreno sacro" ha detto The Undertaker durante la diretta di Dr Disrespect. "Non ho pazienza per il Two-Time. La WWE è il mio dominio - il mio cortile. Le tue trasgressioni saranno punite. Dr Disrespect, riposerai in pace!"



La chiamata di The Undertaker non sembra aver lasciato indifferente Dr Disrespect che è scappato terrorizzato. Chi conosce le vicende della WWE sa che in questo modo cominciano molti feud, ovvero le storie che mettono a confronto sul lungo periodo due personalità.