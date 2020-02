Google Stadia: l'abbonamento gratuito è in arrivo nei prossimi mesi

Si torna a parlare di Google Stadia e dell'abbonamento gratuito al servizio, visto che Phil Harrison è tornato a parlare del tier gratis della piattaforma precisando che è in arrivo nei prossimi mesi.



Questo effettivamente non ci dice nulla di preciso sull'uscita della sottoscrizione gratis a Google Stadia, ma se non altro ribadisce l'intenzione di farla uscire presto, stringendo il cerchio intorno ai "prossimi mesi" e verosimilmente nella prima metà del 2020.



L'abbonamento "Stadia Base" è stato annunciato fin dall'inizio e consente di accedere al gioco in streaming di Google Stadia senza pagare alcun tipo di abbonamento fisso ma con la necessità di acquistare i giochi. Rispetto all'abbonamento Pro attualmente disponibile con la Founder's Edition rappresenta comunque una modalità di accesso molto più appetibile al servizio, considerando che al momento è richiesta la spesa di 129 euro per l'edizione speciale con controller, 10 euro al mese per l'abbonamento (dopo tre mesi gratuiti) e l'acquisto dei giochi singoli, al di là del catalogo di titoli gratuiti.



Come fatto notare da molti, sarebbe stato strategicamente più opportuno lanciare direttamente il servizio con il tier gratuito subito disponibile, in modo da espandere il più possibile l'utenza e dare una maggiore impressione di successo immediato, ma c'è comunque ancora tempo per espandere il pubblico e evidentemente manca ormai poco al lancio di Stadia in versione gratuita.



Di recente, ci sono state un po' di polemiche per la mancanza di nuovi annunci per più di un mese su Google Stadia, inoltre sono stati annunciati pochi giorni fa i giochi gratis di febbraio 2020 aggiunti al catalogo.