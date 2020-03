Death Stranding, Kojima torna a mostrare la modalità foto esclusiva della versione PC

Hideo Kojima ha pubblicato su Twitter due immagini della versione PC di Death Stranding catturate usando la modalità foto, che a quanto pare sarà esclusiva di questa versione. Per adesso sembra improbabile che arrivi anche su PS4, ma in futuro non si può mai dire.



Kojima ha promesso anche delle ulteriori notizie su questa funzione in arrivo la prossima settimana, senza però anticipare altro. Per ora però si è limitato a mostrare le immagini spiegandone uno degli utilizzi in gioco.



Hideo Kojima: "Oggi vediamo delle immagini catturate usando la modalità foto della versione PC di Death Stranding. Entrambe sono state prese, ritoccate e pubblicate. Possono essere usate nella Private Room. La prossima settimana preparatevi per delle ottime notizie sulla modalità foto."



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la versione PC di Death Stranding uscirà il 2 giugno 2020 con alcuni extra, tra i quali alcuni elementi presi dalla serie Half-Life. Per avere più informazioni sul gioco, leggete la recensione della versione PS4.





Today's pics from DEATH STRANDING PC version using Photo Mode. Both were taken, retouched, and laid out. Can be used in Private Room. Expecting some good news about Photo Mode next week.

Available on June 2nd. Pre-Order now.

↓https://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/zqnM1phWUd