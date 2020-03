Animal Crossing: New Horizons, l'update 1.1.0 introduce gli eventi online e regala un Nintendo Switch!

Animal Crossing: New Horizons ha una patch del day one che è disponibile già in queste ore come primo aggiornamento ufficiale del gioco, che aggiorna il software alla versione 1.1.0 e porta in dono un Nintendo Switch ai giocatori.



Questo significa che tutti gli acquirenti di Animal Crossing: New Horizons si troveranno ad avere subito a disposizione il primo aggiornamento del gioco, che porta il software alla versione 1.1.0. Oltre a correggere eventuali problemi e migliorare le prestazioni, l'update porta dunque dei bei regali ai giocatori all'interno del mondo virtuale, oltre a preparare l'ambiente per gli eventi online a partire dalla Pasqua.



Tra questi c'è un Nintendo Switch da poter posizionare in casa: si tratta ovviamente di un oggetto in-game, che prosegue nella classica tradizione della serie che ha sempre inserito le console storiche di Nintendo nel mondo di gioco. Utilizzandolo, è possibile sentire il suono di avvio della console e la schermata iniziale.



La cosa particolare è che coloro che hanno acquistato il bundle con Nintendo Switch a tema Animal Crossing: New Horizons, vedranno la propria console correttamente visualizzata nella particolare edizione speciale.



Oltre a questo, con l'update arriva anche un tappeto speciale di Nook Inc. acquistabile con i Nook Miles. Inoltre, l'update prepara il gioco per la festività del Bunny Day, che avrà luogo tra il primo e il 12 aprile come una sorta di Pasqua ma senza caratterizzazione religiosa, ovviamente.



Per prendere parte ai festeggiamenti è comunque necessario collegare l'account Nintendo e accedere alle funzionalità online. Con l'aggiornamento, inoltre, viene inserito il supporto per la NookLink App, ovvero un servizio interno a Nintendo Switch Online che consente di comunicare con gli altri giocatori e scannerizzare QR Code per il gioco.



