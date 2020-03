Rockstar Games Launcher aggiornato, aggiunto GTA 4

Rockstar Games ha annunciato di aver aggiornato il Rockstar Games Launcher introducendo finalmente il supporto per GTA 4, sia dal launcher stesso che da Steam. Il client proprietario di Rockstar ha quindi colmato una delle sue tante lacune. In effetti si tratta di un software davvero essenziale e con alcune funzioni che andrebbero riviste. C'è tempo, anche perché i giochi di Rockstar Games non sono poi moltissimi.



Oltre a GTA 4, l'aggiornamento ha migliorato la ricerca di giochi installati sul computer e lo spostamento dei dati dei giochi. Sono stati anche risolti alcuni bug minori, non meglio specificati.



Se ricordate, qualche tempo fa GTA 4 era stato rimosso da Steam e poi era stato ripubblicato privo di Games for Windows Live, classifiche e multiplayer con il nome di Grand Theft Auto IV: Complete Edition. GTA 4 era stato tolto da Steam proprio a causa di Games for Windows Live.



Grand Theft Auto 4 ha per protagonista Niko Bellic, un migrante europeo giunto a Liberty City spinto dal desiderio di dimenticare il suo passato. Purtroppo le cose andranno molto diversamente da come spera e si troverà presto invischiato in una spietata scalata al potere.