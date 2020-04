Cyberpunk 2077, CD Projekt RED presenta i loghi delle gang del gioco

CD Projekt RED presenta i loghi delle gang che metteranno a ferro e fuoco il mondo di Cyberpunk 2077, l'attesissimo gioco di ruolo in arrivo il prossimo settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e le console di nuova generazione.

Nella giornata di ieri abbiamo presentato un nuovo concorso indetto dallo studio di sviluppo polacco: Cyber-up Your PC invita a creare un case ispirato al gioco per vincere ricchi premi. Tra il materiale distribuito per poter agghindare i propri case nella maniera migliore, lo studio di The Witcher 3: Wild Hunt ha inserito una serie di loghi appartenenti alle gang che si dividono il territorio e i traffici della città di Cyberpunk 2077.

I nomi delle diverse gang sono: 6th Street, Animals, Maelstrom, Moxes, Tyger Claw, Valentinos e Voodoo Boys. Osservando lo stile dei loghi e il nome della gang possiamo cominciare a fare qualche congettura sulla composizione di queste bande e su quale tipo di traffico illegale porteranno avanti.

Guardando bene, inoltre, sarà anche possibile riconoscere alcuni membri di queste gang all'interno dei tanti filmati di gameplay distribuiti (o trapelati) in passato del gioco.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 dal 17 settembre, ma è anche prevista una versione per le console di nuova generazione.

Ecco le immagini, cosa ne pensate?