Observer su PS5 e Xbox Series X: l'annuncio da un teaser

Bloober Team ha annunciato tramite un teaser trailer che Observer arriverà anche su console di nuova generazione: PS5 e Xbox Series X. In verità le due macchine non vengono mai citate nel video o nel testo di accompagnamento. Probabilmente uscirà su entrambe, ma potrebbe essere un'esclusiva console.

Stando a quanto si può capire, si dovrebbe trattare di un'edizione rimasterizzata, chiamata Observer System Redux. Indicativi gli hashtag usati su Twitter, che fanno riferimento non solo alle fonti d'ispirazione del gioco, ma anche ad altri videogiochi: #blooberteam #observerredux #cyberpunk #cyberpunk2020 #cyberpunk2077 #neuromancer #bladerunner #rutgerhauer.

Adesso bisogna attendere la presentazione ufficiale del gioco per saperne di più. Non è chiaro se chi già possiede l'originale potrà accedere alla nuova versione gratuitamente o dovrà ripagarla. Non è chiaro nemmeno se la versione PC sarà aggiornata per inglobare tutte le novità della versione next-gen.