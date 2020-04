PS5 DualSense: i giocatori si stanno sbizzarrendo con le fan art dedicate

Il DualSense, il controller ufficiale di PS5 presentato a sorpresa nella giornata di ieri, ha colpito moltissimo l'immaginario dei videogiocatori, che hanno inondato la rete di fan art dedicate più o meno riuscite, ma che sono comunque il segno di come Sony abbia colpito nel segno.

Tra personaggi con il DualSense messo al posto del volto, altri che ne riprendono i colori, altri ancora che lo hanno trasformato in una qualche creatura non ben definita e addirittura Majin Bu dalla serie Dragon Ball che lo usa come parte inferiore del suo corpo, ce n'è per tutti i gusti. Non potevano mancare la papera di Untitled Goose Game e 2B da NieR: Automata.

Proprio ieri c'è stato l'annuncio con tutti i dettagli del DualSense per PS5. I fan hanno subito preso a cambiare il colore del controller, sfruttandone il design che si presta benissimo allo scopo (probabilmente non a caso). Se vogliamo questo è un altro segno dell'ottima reazione dei social di fronte al DualSense.

Probabilmente il DualSense sarà disponibile insieme a PS5, forse in più colorazioni. Comunque è davvero presto per dirlo, visto che al Natale 2020 mancano ancora molti giorni.