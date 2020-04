Google Stadia: il Family Sharing è ancora in programma, previsto entro il 2020

Google Stadia dovrebbe includere prossimamente il Family Sharing, ovvero una delle caratteristiche annunciate ma non ancora emerse per il servizio di cloud gaming, ancora previsto arrivare entro la fine del 2020.

Il Family Sharing è peraltro una caratteristica particolarmente attesa per Google Stadia e che aveva attirato l'attenzione già all'epoca dell'annuncio: si tratta infatti della possibilità di condividere l'abbonamento fra più utenti che fanno parte di una "lista famiglia", per così dire.

In sostanza, un principio simile a quello che consente di condividere con altri utenti l'abbonamento a Netflix o a Disney+, per dirne alcuni. Questo ovviamente apre nuove possibilità di diffusione per Google Stadia, perché potrebbe diventare molto conveniente condividere abbonamento e costo di sottoscrizione tra amici, come avviene ora molto spesso con i servizi di streaming video.

La convenienza di questa pratica per i produttori stessi è alquanto dibattuta, visto che si parla spesso di ingenti perdite che questa causerebbe con la creazione dei vari account condivisi, ma non c'è dubbio che dall'altra parte stimoli comunque in maniera decisiva la diffusione dei servizi e la stessa cosa potrebbe succedere anche a Google Stadia, che al momento ha un gran bisogno di allargare la propria base d'utenza.

Il fatto che il Family Sharing non sia però più stato menzionato da Google ha fatto nascere vari sospetti sulla sua effettiva esistenza, almeno fino a qualche ora fa quando l'account ufficiale di Google Stadia ha riferito su Twitter che la funzionalità è ancora prevista per quest'anno.

"Non abbiamo ancora una data precisa da annunciare ma abbiano pianificato l'inserimento del Family Sharing quest'anno e stiamo lavorando in maniera intensa per poter mettere a disposizione questa caratteristica per tutti il prima possibile. Rimanete sintonizzati sui nostri canali social media per novità e annunci", si legge nella risposta data da Google nel tweet qui sotto, che fa dunque pensare a un prossimo arrivo del Family Sharing in Google Stadia entro il 2020.

Per il resto, il nuovo aggiornamento di Google Stadia include il surround 5.1 e notifiche su mobile, mentre ad aprile tre nuovi giochi si sono aggiunti al catalogo dei titoli scaricabili gratis dagli abbonati a Stadia Pro.

Hey Cory, thanks for your tweet. While we have no specific date to share - we plan to enable Family Sharing this year and are working diligently to get this feature out to everybody as quickly as we can. Stay tuned on our social media channels for news and announcements!