Google Stadia, il nuovo aggiornamento include il surround 5.1 e notifiche su mobile

Il nuovo aggiornamento di Google Stadia introduce diverse novità, praticamente tutte legate alle funzionalità della piattaforma. La più rilevante è il supporto per il surround 5.1 per la versione web, disponibile solo per chi ha sottoscritto un abbonamento Pro.

Altre novità sono la tastiera a schermo per chi utilizza il controller e un nuovo sistema di notifiche pensato espressamente per chi gioca su sistemi mobile. Servirà essenzialmente ad avere feedback in tempo reale sulla qualità della connessione.

Google Stadia continua a crescere aggiornamento dopo aggiornamento. Recentemente è stata aggiunta la possibilità di giocare in 4K usando il browser Chrome e Google ha lanciato due mesi di prova gratuita della piattaforma, disponibili per i nuovi utenti e per i vecchi con account standard. Chissà se tutte queste iniziative avranno fatto bene alla diffusione di Stadia, in attesa che vengano annunciati i nuovi giochi esclusivi.