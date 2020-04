Amazon Alexa adesso sa leggere articoli lunghi in modo naturale: cos'è cambiato

Amazon Alexa è uno degli assistenti vocali più utilizzati al mondo, assieme a Google Assistant: è in grado di fare davvero un po' di tutto: avvisarvi che il caffè è pronto, raccontarvi una storia, controllare dove si trova il corriere che deve portarvi finalmente quel pacco, e molto altro ancora. Da oggi sa anche leggere gli articoli lunghi in modo più naturale.

Questa è la principale novità del più recente aggiornamento lato server per Amazon Alexa. Gli sviluppatori di Jeff Bezos da tempo sono impegnati nel potenziare la "credibilità" nella lettura di Amazon Alexa, rendendola sempre più simile a quella di una persona vera. Adesso Alexa sa gestire in modo più intelligente le pause all'interno di un discorso, risultando così più efficiente sui testi di lunghezza elevata: ciò tornerà particolarmente utile con gli articoli del web e con i podcast.

Le migliorie di Amazon Alexa vengono introdotte di volta in volta dopo mesi di studi e accorgimenti, solitamente basati sulle tecnologie di deep learning. Nel prossimo futuro Amazon Alexa si arricchirà anche di nuovi stili e di nuove voci, per variare il più possibile la propria offerta. Nella giornata di oggi sono state introdotte dieci nuove voci per sei lingue, tra le quali annotiamo la presenza dello spagnolo latino americano e del francese canadese.

Our updated website includes new resources for exploring #AlexaSkill development in depth. Check them out 👉 https://t.co/MKW36rGz1W pic.twitter.com/TYRKeO525X — Alexa Developers (@alexadevs) April 16, 2020