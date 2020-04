PS4, il firmware 7.50 sta causando dei gravi problemi ad alcuni giocatori

A quanto pare il firmware 7.50 di PS4 sta causando problemi a più di qualche giocatore, nonostante la nota di rilascio ufficiale parlasse di un aggiornamento minore. Evidentemente però, apporta dei cambiamenti più profondi di quelli pubblicizzati.

Subito dopo il rilascio di ieri del firmware 7.50 di PS4, il subreddit di PS4 ha visto la comparsa di diversi resoconti che denunciano due problemi, verificatisi dopo l'installazione.

Il più grave è sicuramente il mancato riavvio della console dopo l'aggiornamento. Alcuni giocatori parlano di un ciclo di avvio infinito, con PS4 che si riavvia, quindi si spegne e ricomincia tutto da capo, senza dare all'utente la possibilità di dare input. Ad altri la console non invia alcun input: la vedono accesa ma senza che dia altri segni di vita.

Il secondo problema, meno grave ma molto fastidioso, è legato al lettore Blu-ray. In fase di installazione alcuni giocatori hanno ricevuto il codice di errore SU-42118-6, che blocca l'aggiornamento. L'errore in sé non è nuovo, ma non è chiaro come in questo caso sia legato al firmware 7.50. Probabilmente molti, acquistando solo in digitale, non si sono resi conto dei malfunzionamenti del lettore Blu-ray della console e il firmware 7.50 si rifiuta di installarsi su di una macchina non completamente funzionante (non passerà qualche verifica).

Come sempre, vi invitiamo a contattare il servizio tecnico del produttore nel caso in cui stiate riscontrando problemi simili o anche altri.