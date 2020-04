Oculus consiglia alcuni giochi VR per rimanere in forma e viaggiare virtualmente

Oculus consiglia alcuni giochi VR per rimanere in forma, mantenersi attivi e viaggiare virtualmente anche durante questo periodo di quarantena forzata. Un modo per sfruttare la tecnologia dei visori per la realtà virtuale e sfuggire per qualche minuto da casa propria, divertendosi e facendo movimento.

Una mano, in questo senso, può darla Oculus: con i giochi e le esperienze presenti sullo store permette di "uscire" dalle mura domestiche per catapultarsi nello sconfinato mondo della realtà virtuale. Ecco, dunque, una selezione fatta dal produttore dei visori per la realtà virtuale dei migliori giochi disponibili sia per Oculus Quest che per Oculus Rift S. Prima di lasciarvi all'elenco, perchè non date un'occhiata alla visita in VR della cattedrale di Notre-Dame?