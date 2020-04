PS5 Dualsense, Supermassive, lo studio di Until Dawn, sta già pensando a come usarlo

Supermassive Games, lo studio di Until Dawn e Dark Pictures Anthology: Little Hope, sta già pensando a come usare l'innovativo controller DualSense di PS5 nei suoi prossimi giochi. "Amiamo le cose nuove," ha detto Pete Samuels in una recente intervista.

In passato, infatti, Supermassive ha sempre dimostrato di avere una certa affinità con tutte le nuove tecnologie: ha sviluppato prodotti VR, altri con controlli vocali e party game che usano applicazioni per il telefono. Per questo motivo non stupisce poi molto che le capacità innovative del controller di PlayStation 5, chiamato DualSense, interessino lo studio di Guilford.

"Ci piacciono le cose nuove - ci piace provare a progettare cose nuove," ha detto Samuels. "Abbiamo già avuto alcune chat sulle funzionalità del DualSense per capire come lo useremo. L'intera "cosa tattile" - ovvero la capacità di trasferire ciò che ti aspetteresti sia l'esperienza del personaggio al giocatore - penso che consentirà di immedesimarsi meglio nei personaggi."

"I controlli vocali che abbiamo usato in passato erano per la VR, quindi erano pensati per la prima persona. Aveva quindi molto senso fare le scelte usando la voce perché eri tu nel gioco. Con giochi in terza persona ha meno senso. Ma stiamo già discutendo [...] su alcune cose che potremmo fare, alcune cose che potremmo incorporare nel gioco dopo aver visto l'annuncio del DualSense."

Cosa scaturirà dalle loro menti ancora non lo sappiamo. Al momento possiamo "accontentarci" del loro ultimo lavoro: The Dark Pictures Anthology: Little Hope.