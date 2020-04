Rainbow Six Siege, i PG Nationals partono lunedì con Mad Wizards vs Notorius Legion

Il Tom Clancy's Rainbow Six Siege PG Nationals parte lunedì 20 aprile 2020 con il match Mad Wizards vs Notorius Legion seguito il giorno dopo dall'incontro tra Goskilla e Samsung Morning Stars.

A supporto di PG Esports e Ubisoft, i partner ufficiali per l'edizione 2020 saranno adidas e Predator Gaming. Si parte lunedì 20 aprile alle h 19:00, l'appuntamento è sul canale Twitch di Rainbow Six.

Durante il torneo ci saranno 4 partite al giorno, per un totale di 14 giornate tra stagione regolare e play-off che andranno avanti per ben 3 mesi. Il vincitore sarà decretato campione nazionale e parteciperà alla stagione internazionale di R6S. Sapevate che Tom Clancy's Rainbow Six Siege arriverà anche su PS5 e Xbox Series X in maniera naturale, senza frammentare le community?