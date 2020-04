Tom Clancy's Rainbow Six Siege: stanno per ripartire i PG Nationals 2020

Stanno per ripartire i PG Nationals 2020, il torneo esport di Tom Clancy's Rainbow Six Siege che coinvolge le 8 squadre più blasonate di tutta Italia. Quella 2020 sarà un'edizione che riserverà qualche sorpresa a tutti gli appassionati.

Lo sparatutto in prima persona di Ubisoft è riuscito a costruirsi negli anni una fanbase sempre più attiva, coinvolta e numerosa, portandolo ad essere tra le discipline più seguite e discusse su Twitch. Anche in Italia.

PG Esports ha rinnovato la partnership con Ubisoft per la nuova edizione del Tom Clancy's Rainbow Six Siege PG Nationals 2020, un torneo che prenderà il via tra qualche settimana, il prossimo 20 aprile.

Con all'attivo una fanbase che conta oltre 1 milione di giocatori unici in Italia, anche quest'anno Tom Clancy's Rainbow Six Siege può contare su una competizione ufficiale a livello nazionale che vedrà misurarsi i team esport più blasonati del Belpaese come Outplayed, Cyberground Gaming, Mkers, Samsung Morning Stars, Goskilla, Mad Wizards e i due team riconfermati dal Promotion Tournament, Notorius Legion Esport e Italian Gaming Project.

Con una durata media che si attesta intorno ai 3 mesi durante i quali si disputeranno 14 giornate di stagione regolare e play-off, al Tom Clancy's Rainbow Six Siege PG Nationals 2020 si scontreranno i 4 team meglio piazzati durante la fase preliminare nella finale che decreterà il team campione italiano di questa disciplina esportiva. Gli appassionati di tutta le Penisola potranno seguire l'intera competizione sul canale Twitch ufficiale di Rainbow Six.

La formula del Tom Clancy's Rainbow Six Siege PG Nationals 2020 si preannuncia la medesima della scorsa edizione, ma con qualche sorpresa all'orizzonte. Quest'anno, infatti, il nuovo programma esport pensato da Ubisoft per Rainbow Six darà ai singoli format nazionali di tutta Europa un'importanza ancora maggiore. Presto verranno condivise ulteriori informazioni su come l'italianissimo PG Nationals si inserirà all'interno dell'iniziativa.