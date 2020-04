YouTube lavora al rivale di TikTok: Shorts, ecco i primi dettagli

Il dominio di YouTube è rimasto praticamente incontrastato per anni ed anni, ma poi le nuove generazioni sono state attratte all'improvviso dall'ultimo arrivato, TikTok (con video simpatici e demenziali annessi). Se la strada da seguire è quella indicata da TikTok, la piattaforma di streaming targata Google sembra però già pronta a correre ai ripari.

Secondo le ultime informazioni riportate nelle scorse ore prima da The Information e poi anche da Dylan Byers di MSNBC, YouTube sarebbe attualmente al lavoro su Shorts, che nel prossimo futuro verrà proposta come piattaforma rivale e concorrente di TikTok; lo stesso TikTok che aveva dichiarato guerra a Spotify negli ultimi mesi, ricordiamolo a margine. Anche Shorts si baserà su video molto brevi, e con la possibilità da parte degli utenti di modificarli costantemente per dare vita alle proprie creazioni.

Come asso nella manica, Shorts dovrebbe avere anche il catalogo di licenze musicali già presente su YouTube Music. Questa operazione rientra perfettamente nella strategia del libero mercato: TikTok ha visto una crescita dei propri utenti del 125% negli ultimi due anni, con centinaia di milioni di utenti mensili. YouTube e Google vogliono inserirsi per ritagliare a loro volta un proprio spazio.