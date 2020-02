Rainbow Six Siege, Ubisoft rivoluziona la struttura del campionato esport

Per il 2020 di Rainbow Six Siege, Ubisoft ha rivoluzionato l'intera struttura del campionato esport. Ogni regione sarà indipendente e ci saranno nuovi appuntamenti per i Major e gli Invitational.



In occasione del Six Invitational 2020, Ubisoft ha svelato alcuni importanti cambiamenti per il suo programma eSport di Tom Clancy's Rainbow Six Siege per il 2020 e oltre. Dopo le prossime finali della Rainbow Six Pro League, che concluderanno la Stagione XI il 16 e 17 maggio nel Grand Auditorium Anhembi di San Paolo, in Brasile, il panorama eSport di Rainbow Six si evolverà verso un programma regionalizzato.



Pur inserendosi in un quadro globale omogeneo, le 4 regioni esistenti, Europa, America del Nord, America Latina e Asia-Pacifico, decideranno le specifiche del proprio programma regionale, che si tratti di partner, formato o del modo in cui il programma regionale andrà ad alimentare quello globale. Sulla base di quanto è stato creato negli ultimi quattro anni di eSport di Rainbow Six con tornei nazionali della Pro League, regionalizzare il programma sarà il prossimo step per migliorare le specificità e i successi di ciascuna regione. Infatti, consentirà una maggiore focalizzazione sulle specificità locali e una maggiore diversità nelle varie scelte dei programmi che Ubisoft offre. Tutto ciò alimenterà la corsa globale verso la qualificazione per il Six Invitational, l'apice dell'anno competitivo di Rainbow Six.



Le modifiche al programma includeranno:





4 programmi regionali attivi contemporaneamente durante l'anno. Un anno competitivo di eSport di Rainbow Six, noto come "Stagione", sarà diviso in 4 trimestri. I primi 3 trimestri saranno noti come "Stage", con ciascuno che si concluderà con un Major, dove le 4 migliori squadre di ogni regione al termine di ogni Stage si ritroveranno per sfidarsi. Il quarto trimestre sarà dedicato alle finali regionali e alle eventuali retrocessioni, portando al Six Invitational, che incoronerà la migliore squadra al mondo al termine della Stagione.

Le squadre coinvolte nei programmi regionali saranno classificate in base a un nuovo sistema di assegnazione dei punteggi più approfondito, che andrà a premiare le performance sostenute.

Le performance nei programmi regionali e nei Major influenzeranno le classifiche globali e il percorso delle squadre verso il Six Invitational.