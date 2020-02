Overwatch e Diablo stanno per diventare dei cartoni animati. Questo è quello che è possibile dedurre dal profilo LinkedIn del co-presidente di Activision Blizzard Studios Nick van Dyk.



Nick van Dyk è il co-presidente di Activision Blizzard Studios e in precedenza è stato produttore della serie animata originale Netflix Skylanders Academy. Un ruolo che dovrebbe renderlo più che preparato su quanto la sua compagnia sta facendo in ambito cinematografico. Per questo trovare sul suo profilo LinkedIn indicazioni su produzioni non ancora annunciate dalla compagnia è molto strano, ma è un fatto davvero molto interessante.



Leggendo la descrizione della posizione di Van Dyk all'interno di Activision, scopriamo che Diablo sta ottenendo un adattamento "in stile anime" molto simile a quanto fatto con Castlevania. A proposito, sapete che è in uscita la stagione 3 di Castlevania? L'anime di Diablo è attualmente in pre-produzione e uscirà in tutto il mondo attraverso Netflix. Si parla di questo adattamento da un po' di tempo, ma questa sembra una conferma piuttosto ufficiale. Lo stato di pre-produzione indica, però, che mancano ancora diversi mesi alla sua uscita.



Van Dyk menziona anche che "ha sviluppato e venduto una serie animata basata su Overwatch di Blizzard". Dato che non è stato annunciato nulla di formale su questa serie e non si sa a chi sia stata venduta la serie non possiamo fare altre considerazioni in merito, se non che Overwatch negli anni ha spesso arricchito la sua lore con cortometraggi animati in CGI, incluso il trailer cinematico dell'annuncio di Overwatch 2. E quindi un adattamento a cartoni animati sarebbe a dir poco calzante.



Activision, ovviamente, non ha ancora commentato, ma vi faremo sapere se ci sono aggiornamenti.



Activision sta anche lavorando a un film di Call of Duty, anche se è stato appena annunciato che non è più una sua priorità. A dirigere la pellicola dovrebbe essere Il regista italiano Stefano Sollima, che è in trattative con Activision.



Diablo IV e Overwatch 2 sono attualmente in sviluppo presso Blizzard e una serie animata per accompagnare il loro lancio sarebbe a dir poco perfetta.