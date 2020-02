Castlevania, serie Netflix: ecco il primo trailer della Stagione 3

Netflix ha pubblicato il primo trailer di presentazione per Castlevania: Stagione 3, la continuazione della serie TV animata basata sul celebre franchise di Konami che ha raccolto un notevole successo tra critica e pubblico, spingendo il produttore a rinnovarla di anno in anno.



Non sappiamo ancora molto sulla terza stagione di Castlevania, anzi in effetti le notizie ufficiali sono quasi nulle, dunque resta la sorpresa per quanto riguarda gli eventi che caratterizzeranno la nuova storia. Sappiamo che ci saranno nuovi personaggi ma anche dei ritorni noti e questo primo trailer può fornire già qualche informazione sul cast e sugli venti narrati nella nuova serie.



Castlevania 3 partirà il 5 marzo 2020 su Netflix e dunque, dopo averne visto il primo poster ufficiale di presentazione, possiamo ora vedere un primo vero e proprio trailer, pubblicato sui social e riportato su YouTube, qui sopra.



Tra i ritorni ci sono Carmilla e Trevor Belmont, protagonista della serie. D'altra parte, la sinossi di Castlevania 3 è abbastanza esplicita in questo senso: "Trevor Belmont, ultimo sopravvissuto della sua casata, non è più solo. Con i suoi disadattati compagni, si ritrova a lottare per trovare un modo di salvare l'umanità dall'estinzione ad opera di Dracula e del suo sinistro concilio di guerra dei vampiri".



La terza stagione di Castlevania su Netflix sarà composta da 10 episodi e vede il ritorno di Sam Deats alla regia e di Warren Ellis alla sceneggiatura e produzione, insieme a Adi Shankar, Fred Seibert e Kevin Kolde.