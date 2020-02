Dragon Ball Z: Kakarot e Nintendo Switch vincitori nelle vendite USA di gennaio 2020 per software e hardware

I dati di NPD Group relativi alle vendite USA nel mercato videoludico per quanto riguarda gennaio 2020 vedono vincere Nintendo Switch per quanto riguarda l'hardware e Dragon Ball Z: Kakarot sul fronte del software, ma all'interno di un mese che non ha offerto proprio grandi performance per il settore videogiochi.



Secondo quanto riferito da NPD Group, in USA si è registrato un crollo generale negli introiti, con un calo del 31% rispetto a quanto fatto a gennaio 2019, facendo dunque segnare 311 milioni di dollari. Questo calo è dovuto soprattutto a una lineup non proprio entusiasmante o ricca di titoli di grande richiamo, considerando che a gennaio dell'anno scorso erano invece usciti Resident Evil 2 e Kingdom Hearts 3.



In ogni caso, Dragon Ball Z: Kakarot si è dimostrato essere il gioco più venduto nel corso del mese, classificandolo peraltro in terza posizione assoluta per quanto riguarda le vendite relative ai vari videogiochi basati su Dragon Ball nella storia, almeno per quanto riguarda il mercato USA.



Sul fronte hardware, il declino è stato del 35% rispetto a gennaio 2019, arrivando a 129 milioni di dollari rispetto ai 199 dell'anno precedente. Nintendo Switch è stata la console più venduta, sia per quanto riguarda le singole unità vendute che il ricavo in termini di dollari.



Vediamo dunque la classifica software dei giochi più venduti in USA nel corso del mese di gennaio 2020, in base ai dati NPD:

Dragon Ball Z: Kakarot Call of Duty: Modern Warfare Madden NFL 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Grand Theft Auto V NBA 2K20 Super Smash Bros. Ultimate Mario Kart 8 Ring Fit Adventure Red Dead Redemption 2 Minecraft Pokemon Sword Luigi's Mansion 3 Star Wars: Battlefront 2 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Need for Speed: Heat FIFA 20 Just Dance 2020 Mortal Kombat 11 Pokemon Shield