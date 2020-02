Twitch, Pokimane al posto di vedere di Ninja su TikTok si è beccata un paio di chiappe

Pokimane è caduta in un tranello architettato da un suo fan. Al posto di cliccare su di un nuovo video di Ninja su TikTok, il filmato mostrava un paio di chiappe al vento. Il tutto rigorosamente in diretta.



Dura la vita degli influencer. Sempre in streaming e sempre in piena visibilità. Così da essere vittima di potenziali scherzi da parte dei propri fan. Certo quello che è successo alla celebre Pokimane è nulla rispetto ai "divertenti" swat subiti da altri suoi colleghi, ma rimane sempre un momento imbarazzante dal quale è difficile uscire.



In questo caso la streamer si è fidata di un suo fan e ne ha pagato le conseguenze: "Hey Poki, hai visto l'ultimo video di Ninja su TikTok?" le ha detto il donatore durante una diretta, postando il link al presunto filmato dello streamer passato a Mixer.



Pokimane ingenuamente ha creduto di potersi fidare dello spettatore e ha cliccato. L'inizio del video, effettivamente, mostrava Ninja, ma in un video postato il 30 gennaio. Pokimane non ha fatto in tempo a dire "l'ho già visto" che la scena è cambiata, facendo vedere alla ragazza anche il resto del filmato. Ovvero due chiappe nude in bella mostra.



La ragazza ha mostrato riflessi fulminei e ha chiuso la finestra a tempo record, ma è rimasta, ovviamente sotto shock. Imbarazzata, dopo aver affermato di essersi spaventata ha ringraziato i suo riflessi per aver impedito che l'intera scena venisse trasmessa in diretta, ma tant'è, la scena è diventata virale, tanto che siamo qui a parlarvene.



Sapete dove si colloca la celebre streamer nella classifica dei più pagati di Twitch?