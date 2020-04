Dragon Ball Z: sexy Androide C18 protagonista di un nuovo cosplay

Fanciulle gradevoli alla vista, cosplay realizzati in modo efficace, materiale di prima qualità: gli ingredienti ci sono tutti per tornare a mostrarvi un nuovo cosplay dedicato al mondo di Dragon Ball Z, nonché al manga e all'anime di Akira Toryama. Questa volta è sexy Androide C18 ad essere al centro dell'attenzione.

Bellas Cosplay, professionista del settore, ha realizzato proprio in queste ore un suo nuovo costume dedicato a C18, l'androide protagonista (assieme al fratello C17) della Saga degli Androidi di Dragon Ball Z. La resa stilistica del vestito è semplicemente perfetta, e una parrucca conclude l'opera; Bellas ha cercato di dare risalto, naturalmente, alle sue forme, cercando di valorizzarle il più possibile ma senza scadere nella volgarità. Di recente vi abbiamo mostrato anche la nuova action figure molto interessante di C18.

Ecco le immagini del sexy cosplay di Androide C18, cosa ne pensate? Chiaramente Bunny Bulma ha un nuovo concorrente difficile da battere, adesso. Il nuovo appuntamento con il manga di Dragon Ball Super, ricordiamolo di sfuggita, è attualmente fissato per il prossimo 20 aprile 2020.