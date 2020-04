Intel Core H-Series di decima generazione, le CPU per laptop più veloci del mondo

Intel ha presentato la nuova famiglia H-Series di decima generazione, ovvero una nuova serie di CPU per laptop e dispositivi portatili in grado di garantire grandi performance, considerate attualmente le più potenti del mondo.

Il modello di punta è l'Intel Core i9-10980HK, un processore che consente prestazioni di desktop di alta gamma ma con dimensioni estremamente ridotte, in grado di essere applicato ai portatili, per i quali i nuovi processori Intel si presentano in oltre 100 design differenti, tra i quali 30 sistemi estremamente leggeri e piccoli.

Gli Intel H-Series di decima generazione contano su frequenze a 5GHz che li rendono di fatto i più veloci in assoluto in questo segmento di mercato. Con queste performance, anche i laptop diventano macchine da gioco di alto profilo, come fa notare la stessa Intel.

Con configurazioni che raggiungono 5,3GHz Turbo, otto core e 16 thread è possibile ottenere grandi prestazioni anche sui giochi più impegnativi per gli hardware. La punta di diamante di questa nuova serie è dunque l'Intel i9 10980HK, che raggiunge appunto la velocità di 5,3GHz con il suo octa core, in grado di garantire un incremento del 54% in termini di frame per secondo rispetto a sistemi "di tre anni fa", in base al benchmark un po' vago proposto da Intel.

Grandi passi avanti anche dal punto di vista del rendering in alta definizione, con il 4K che ottiene performance superiori del doppio sulle nuove configurazioni.

Appena al di sotto ma più accessibile e adatto a diversi usi, l'Intel Core i7-10750H raggiunge i 5,0GHz e si presenta bilanciato per applicazioni differenti ma anche questo particolarmente ottimizzato per i giochi. Tra le caratteristiche comuni alla nuova serie di decima generazione H-Series di Intel ci sono: