L'Intel Core i9-10900K potrebbe essere più veloce del 30% dell'i9-9900K, almeno stando ai risultati rinvenuti da Tum_Apisak nei database di Geekbench relativi alla nuova CPU. L'Intel Core i9-10900K dovrebbe essere il successore dell'i9-9900K, con due Core in più e delle frequenze leggermente maggiori.

Vediamo nel dettaglio: l'i9-9900K ha una frequenza base di 3.6 GHz con il massimo boost del clock di 5.0 GHz, mentre l'i9-10900K dovrebbe portare la frequenza base a 3.7 GHz e il clock massimo a 5.1 GHz. Su Geekbench, l'i9-10900K ha un risultato per singolo core di 1437 punti, mentre il risultato multi core è di 11390 punti. L'i9-9900K ha un punteggio per singolo core di 1340 punti, mentre il punteggio multi core è di 8787 punti. Abbiamo così un miglioramento del 7% sul singolo core e del 30% sul multi core.

Si tratta di un risultato notevole che lascia ben sperare per le nuove CPU di Intel. Comunque sia va notato che questi test hanno sempre un margine di errore, per via dei diversi componenti utilizzati insieme alla CPU che rendono i confronti non uniformi. Per i benchmark ufficiali non resta che aspettare che sia Intel a chiarire le caratteristiche del suo nuovo processore.