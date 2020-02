Intel, i notebook business con processori di decima generazione

I notebook equipaggiati con processori Intel Core di decima generazione si sono divisi in diverse famiglie, una basata su Ice Lake a 10 nanometri, una su Comet Lake-U e una su Comet Lake-H a 14 nanometri, pensata per arrivare a frequenze elevate e spingere al massimo i laptop da gioco di cui abbiamo già parlato qualche tempo fa. Ma sono le prime, con quella Ice Lake più efficiente e disponibile ormai da un po', a fare da padrone quando si parla degli upgrade delle soluzioni compatte per il lavoro da ufficio, alcune già disponibili e altre sbucate durante il CES 2020 o in dirittura d'arrivo.

Portatili sempre più piccoli e risoluzioni sempre più elevate

Dopo aver parlato di soluzioni da gioco in alcuni casi pensate anche per i creatori di contenuti, passiamo ai cosiddetti business laptop che come anticipato puntano in gran parte su Comet Lake-U, pur non facendoci mancare qualche opzione dotata di CPU Ice Lake che vanta una più evoluta GPU integrata di undicesima generazione. In entrambi i casi, comunque, il limite massimo sono i modelli Core i7 di decima generazione nella stragrande maggioranza dei casi, al servizio di soluzioni sempre limitate dal punto di vista della mera grafica, ma pensate per combinare spessore contenuto, consumi ridotti e prezzi sempre più abbordabili anche per tablet con dotazione da PC, soluzioni dotate di ampia connettività e convertibili.



Di convertibili si parla con l'HP Elitebook x360 che come il Pavilion x360 è già disponibile ed è convertibile in uno spesso tablet grazie alla cerniera a 360 gradi e allo schermo touch, ma è sprovvisto di opzioni con GPU discreta. Può però spingersi fino alla risoluzione 4K che combinata con la diagonale di appena 13,3 pollici garantisce una densità per pixel decisamente elevata, utile anche per guardare un film in alta definizione sfruttando l'audio Bang & Olufsen. Non male per un laptop versatile che deve però, parlando di dispositivi portatili ad alta definizione, deve fare i conti con un tablet quasi puro, ormai decisamente più economico e dal peso di appena 770 grammi come il Microsoft Surface Pro 7, all'interno del quale è possibile installare fino al Core i7-1065G7, che pur accontentandosi della risoluzione 2736 x 1824 garantisce una qualità visiva ottima sul pannello PixelSense da 12,3 pollici. Soffre però un bordo nero evidente, seppur non fastidioso, che si riduce nettamente tornando ai convertibili con lo Zenbook Flip 14 il cui limite massimo è il Core i7-10510U, più potente del 1065G7 ma più debole dal punto di vista della grafica integrata.

Arriviamo poi alle cornici e alla GPU discreta GeForce MX250, qui al servizio di una soluzione business, con il nuovo ZenBook 13, in questo caso un portatile vero e proprio, limitato alla risoluzione Full HD ma con il pregio di essere tra i 13 pollici più compatti in assoluto, con una diminuzione delle dimensioni del 14% rispetto alla versione precedente. Sorprendente, considerando che gode anche di doppio schermo facendo coincidere il secondo con un touchpad personalizzabile e piuttosto ampio da 5,65 pollici di diagonale.



Lo stesso ibrido tra touchpad e scherlo, lo troviamo anche sul modello da 14 pollici, più piccolo del 13% dello Zenbook analogo della serie precedente, e sul modello da 15 pollici che però, avendo tra le opzioni anche la GTX 1650, scivola tra i laptop da gaming. Rinuncia invece a qualsivoglia tecnologia grafica l'ASUSPRO B9, rinominato ExpertBook B9, che puntando sempre su cornici strettissime, qui al servizio però di ultraportatile con schermo FHD da 14 pollici che si fregia di essere estremamente leggero, con 880 grammi contro gli oltre 1200 grammi dello ZeenBook di pari dimensioni, senza rinunciare a WiFi 6, Thunderbolt 3 e CPU Ice Lake fino al Core i7. Si fregia inoltre di un'elegante scocca in lega di magnesio ma rinuncia al touchpad con schermo, comunque ad alta precisione per aderire ai parametri del Progetto Athena, sfruttandolo per incorporare la calcolatrice. Risulta quindi tra i più interessanti laptop con Intel Core di decima generazione, se non altro tra quelli presentati prima del CES 2020 visto che la manifestazione di Las Vegas ci ha riservato qualche sorpresa.