Saints Row, il film fa progressi, stando a uno sceneggiatore

Presto potremo vedere un film tratto dalla serie Saints Row di Volition, la cui lavorazione sta andando bene, almeno secondo uno degli sceneggiatori coinvolti nel progetto, Greg Russo, che ha scritto su Twitter: "Ho avuto una grande sessione di scrittura con il maestro F. Gary Gray. Vogliamo che Saints diventi il prossimo franchise pieno di follia. Ci stiamo mettendo tantissimo amore. Spero di poter condividere presto altre notizie, perché è un buon momento per essere fan di Saints."



In effetti si tratta di un buon periodo per la serie Saints Row, con il quinto capitolo in sviluppo, il quarto capitolo, Saints Row IV: Re-Elected, che sta arrivando su Nintendo Switch e il terzo già disponibile anche per la console ibrida di Nintendo.



Speriamo che il film venga davvero bene e non sia la classica trasposizione da videogiochi senza arte ne parte, rischio che si corre sempre in questi casi. Il film di Saints Row non sembra aver subito particolari vicissitudini come il film di Uncharted, rimandato di qualche mese dopo la perdita dell'ennesimo regista, o quello di Sonic, che ha richiesto cinque mesi per il redesign del personaggio, ma non si può mai dire cosa accada dietro le quinte.



Per il resto, se volete saperne di più su Saints Row: The Third per Nintendo Switch, leggete la nostra recensione, dove Emanuele Gregori ha scritto:

Saints Row: The Third per Nintendo Switch è dedicato solo a coloro i quali si sentono davvero orfani di un titolo della serie e che ricordano ancora con sollazzo un titolo che, soprattutto oggi dopo otto anni, mischia il nulla del racconto al poco del gameplay. Se ciò che cercate è questo, allora avete trovato la vostra gallina dalle uova d'oro. Al contrario lasciate perdere.

Yes! Had a great writing session yesterday with the master, F. Gary Gray. We want to make Saints the next insane film franchise. LOT of love going into this. Hopefully more news soon...it's a good time to be a Saints fan. @SaintsRow #getyourpurpleon https://t.co/NnEnQeEqnz — Greg Russo (@WriterRusso) February 8, 2020