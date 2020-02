PS5, la confezione dei giochi eco friendly realizzata da un fan fa sognare la rete

Il graphic designer inglese Dan Tiller ha realizzato un modello di confezione per i giochi di PS5 completamente eco friendly, che ha trovato grande approvazione in rete. A differenza di altre confezioni realizzate dai fan, solitamente modellate su quelle di PS4, per il suo progetto Tiller è ripartito dal mondo del vinile e da PS1, eliminando tutta la plastica in eccesso delle confezioni attuali e scegliendo un approccio molto più pratico.



Come visibile dall'immagine allegata al tweet in fondo alla notizia, le confezioni di PS5 eco friendly sono fatte di cartone, con i dischi alloggiati all'interno di buste rigide poste subito dentro la confezione. Cosa c'entra PS1 in tutto questo? Semplice, perché le confezioni di cartone sono pensate per essere alloggiate dentro a dei case delle dimensioni di quelli della prima console di Sony, che se ricordate non erano molto più grandi dei CD che contenevano, diventandone contemporaneamente le copertine.



Le immagini mostrano le potenziali confezioni di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima e a nostro giudizio sono davvero molto belle. Ovviamente si tratta di un design non ufficiale, quindi quello finale scelto da Sony per le confezioni dei giochi di PS5 potrebbe essere completamente differente. Comunque sia non è un'idea malvagia e qualcuno magari potrebbe prendere ispirazione.



Prima di lasciarvi vale la pena di ricordare che PS5 è la console di nuova generazione di Sony. Non è stata ancora presentata ufficialmente, anche se si parla di un evento che si svolgerà a breve, ma sul sito internet ufficiale di PS5 si possono già leggere le caratteristiche hardware. Per poterla acquistare dovremo invece aspettare fino all'autunno del 2020, sempre che il coronavirus non ci metta lo zampino.





OK, so after my #PS5 jewell case mockups were fairly well received, I thought I'd take the feedback & create eco-friendly, cardboard sleeve mock-ups too.



If they were printed on a lovely tactile paper, they'd be sweet! @PlayStationUK #TheLastOfUsPartII #ghostoftsushima pic.twitter.com/juhfvU0EV7 — DAN T (@my_nameis_dan) February 7, 2020