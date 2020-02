Twitch, Pokimane vittima di stalking? Un fan la raggiunge a casa

Pokimane, celebre star e streamer di Twitch, ha raccontato in un recente podcast un episodio che l'ha davvero spaventata: un fan ossessionato dalla ragazza ha cercato di raggiungerla a tutti i costi, per incontrarla nella vita reale. Un caso di stalking che si è fermato (per fortuna e per il momento) solo ad uno stato iniziale.

Pokimane si trovava all'OfflineTV (Los Angeles, California), sede di un gruppo di noti streamer. L'evento indesiderato pare sia recente: Pokimane aveva risposto ad alcuni messaggi di questo fan e quest'ultimo ha deciso di prendersi un po' di confidenza in più. "Solo perché ho risposto, non vuol dire che siamo amici: cioè, veri amici. Voi ragazzi siete la mia community, quindi sì, siamo anche amici. Ma per questo tipo c'era qualcosa di più, evidentemente. Si è presentato a casa nostra, ed è stato difficile venire a patti perché non capiva. Solo perché ti rispondo non vuol dire che ti conosco personalmente per ciò che sei, né che tu conosci me. Né che puoi presentarti sotto casa!"

La giovane streamer (Pokimane ha 23 anni) ha poi dichiarato che è meglio non incoraggiare le aspettative di fan che restano delusi. "Se non rispondo alla gente che mi scrive mi dicono -il tuo ego è troppo alto ca***, sei solo una t****-. Sono comunque una t**** per qualcuno, a prescindere da ciò che faccio: quindi meglio non fornire aspettative in più a chi non dovrebbe averne". Si spera che episodi del genere non si verifichino nuovamente. Ricordiamo che di recente Pokimane ha detto di essere stanca di Fortnite, e ha anche valutato di abbandonare il Battle Royale di Epic Games.