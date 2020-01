Uncharted, il film rimandato di qualche mese, uscirà mai?

L'uscita nei cinema del film di Uncharted è stata rimandata al 5 marzo 2021 alla luce degli ultimi problemi riscontrati nella lavorazione. Quindi se già eravate caldi per il 18 dicembre 2020, la data di uscita fissata in precedenza, datevi una raffreddata perché bisogna attendere qualche mese in più.



Da notare che la nuova data di uscita del film di Uncharted è la stessa di un altro film, Masters of the Universe. Meglio sarebbe però dire che era, perché quest'ultimo è stato completamente rimosso dalla pianificazione delle uscite di Sony. Che sia stato cancellato?



Come saprete, giusto di recente c'è stato l'ennesimo cambio di regista del film di Uncharted, che sarà infine diretto da Ruben Fleischer. Ossia, si spera che Fleischer riesca a chiuderlo, perché questo film ha cambiato così tanti registi che non ci stupiremmo se non ce la facesse.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il ruolo di Nathan Drake nel film sarà interpretato da Tom Holland, l'attore degli ultimi Spider-Man. Holland è stato scritturato per la parte ormai tre anni fa e uno dei motivi degli ultimi ritardi è la sua indisponibilità ad andare sul set per via della lavorazione del nuovo Spider-Man.