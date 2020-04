Google Stadia: tre nuovi giochi si aggiungono al catalogo

Google ha aggiunto tre nuovi giochi al catalogo di Stadia: Monster Boy and the Cursed Kingdom, République e West of Loathing. Tre nuove esperienze con le quali poter smuovere una situazione divenuta da un po' troppo tempo statica.

Qualcosa si muove dalle parti di Google. Dopo aver annunciato di aver due mesi di abbonamento gratis a Stadia Pro, oggi arriva la comunicazione che tre nuovi giochi si sono aggiunti al servizio di gaming in streaming di Google. Non si tratta di tre killer app, ma perlomeno sono dei giochi con i quali smuovere un po' la situazione, altrimenti troppo statica da un po' troppo tempo.

Monster Boy and the Cursed Kingdom è stato realizzato con la collaborazione di Ryuichi Nishizawa, l'autore della serie originale di Wonder Boy in Monster World. Il gioco prende in prestito il meglio di questa epica serie per offrire un'avventura nuova e moderna arricchita da un'esperienza di gioco divertente, una colonna sonora memorabile e spettacolari animazioni disegnate a mano.

République è la versione rimasterizzata dell'avventura a base stealth sviluppata da Camouflaj. République si svolge in uno stato totalitario senza nome (simile a quello di George Orwell del 1984), guidato dal suo sinistro "Sorvegliante/Preside" di nome Treglazov (doppiato da Dwight Schultz), un magnate della sicurezza con un'ideologia folle che ha spacciato per la maggior parte la sua vita, soprattutto attraverso i libri.

West of Loathing è un un gioco di ruolo d'azione molto particolare, con una grafica che sembra essere uscita da un video dei Cartoni Morti, che vi porterà nel selvaggio West. Impersonando Snake Oiler dovrete vivere innumerevoli avventure tra personaggi folli, gag e qualche puzzle.