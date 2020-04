Cyberpunk 2077: nativamente su Xbox Series X non al lancio; su PS5 dipende da Sony

Xbox Series X non avrà una versione nativa di Cyberpunk 2077 al lancio. Per CD Projekt RED bisognerà aspettare del tempo prima di vedere il gioco sfruttare pienamente l'hardware di nuova generazione della console. Per quanto riguarda la versione PS5, lo sviluppatore polacco deve aspettare gli annunci di Sony.

Sappiamo già che Cyberpunk 2077, l'atteso gioco di ruolo futuristico sviluppato dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt, arriverà anche su Xbox Series X e che gli utenti Microsoft potranno scaricare l'aggiornamento che "potenzierà" il gioco gratuitamente. Quello che ancora non sappiamo è quando questa versione sarà pubblicata.

In queste ore CD Projekt RED ha confermato che Cyberpunk 2077 non verrà rinviato nuovamente, nonostante il coronavirus stia costringendo gli sviluppatori a lavorare da casa. Durante una riunione con gli azionisti l'SVP di CD Projekt RED Michal Nowakowski ha lasciato intendere che una versione notevolmente migliorata del gioco arriverà su Xbox Series X, ma non al lancio della console. I proprietari del gioco, quindi, dovranno "accontentarsi" della retrocompatibilità e far girare la versione per Xbox One sulle nuove XSX.

"Parlando delle console di Microsoft, abbiamo ufficialmente confermato sia l'aggiornamento che la disponibilità cross-gen. Questo vuol dire che potrete giocare il gioco Xbox One su Series X sin dal lancio," ha detto Nowakowski. "Se si parla di una versione nativa, che sfrutti le capacità delle console di nuova generazione, allora questa arriverà solo in seguito. Non abbiamo annunciato quando e non dirò di più."

"Non ci sono annunci che posso fare per quanto riguarda PlayStation" ha detto Nowakowski , "quindi non posso confermare o smentire nulla. È PlayStation che deve prima affrontare questi problemi. Poi saremo felici di fare un commento, ma non possiamo rispondere prima loro."

Durante la stessa conferenza il presidente Adam Kiciński ha detto che Cyberpunk 2077 avrà tanti DLC quanti The Witcher 3.

