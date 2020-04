Cyberpunk 2077 avrà DLC almeno pari a The Witcher 3, verranno svelati prima del lancio

Cyberpunk 2077 è stato ovviamente al centro di un recente meeting con gli investitori da parte di CD Projekt RED, nel quale la compagnia ha ribadito il fatto che il gioco avrà DLC almeno al pari di The Witcher 3, come quantità ed estensione e che questi verranno svelati una volta giunti vicini al lancio del gioco.

Non è la prima volta che si parla dell'argomento, visto che già lo scorso settembre le espansioni del nuovo gioco erano state paragonate a quelle del successo precedente del team, sostenendo che i DLC di Cyberpunk 2077 saranno influenzati da quelli di The Witcher 3, ma in questo caso il presidente della compagnia, Adam Kiciński, ha voluto ribadire il programma previsto per le aggiunte.

I DLC saranno dunque almeno pari a quelli visti per The Witcher 3, almeno per quanto riguarda gli sforzi produttivi al riguardo che dunque dovrebbero riflettersi nelle loro dimensioni e nella cura riposta. Ricordiamo che le espansioni di The Witcher 3 facevano parte di un programma molto sostanzioso di uscite, in particolare con due espansioni maggiori a pagamento, ovvero Hearts of Stone e Blood and Wine, oltre a 16 DLC di dimensione minore e gratuiti.

Tutti insieme, i contenuti aggiuntivi hanno ampliato sensibilmente la durata del gameplay di The Witcher 3, dunque possiamo aspettarci un effetto simile anche per le aggiunte programmate per Cyberpunk 2077, a questo punto.

Per quanto riguarda annunci e comunicazioni più precise, non resta che attendere perché verranno comunicate per tempo, prima dell'uscita del gioco. Ricordiamo che la data di lancio di Cyberpunk 2077 è fissata per il 17 settembre 2020 e che gli sviluppatori hanno confermato proprio di recente che non verrà rinviato, nonostante l'attuale situazione di crisi globale. Prima dell'uscita avremo dunque anche il programma completo delle espansioni, a quanto pare.