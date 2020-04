Cyberpunk 2077 non verrà rinviato, CD Projekt RED vuole rispettare la data d'uscita

Cyberpunk 2077 non verrà rinviato: il team di sviluppo del gioco, CD Projekt RED, ha voluto rassicurare gli utenti dicendo di essere determinato a rispettare la data di uscita del 17 settembre.

"Fin dalla metà di marzo abbiamo cominciato a lavorare da casa per assicurare continuità a tutti i nostri progetti", incluso ovviamente Cyberpunk 2077: lo ha scritto il CEO dello studio, Adam Kicinski, nell'ambito del report finanziario per il 2019.

"Abbiamo operato in questo modo per oltre tre settimane e ad oggi i risultati confermano che possiamo portare avanti tutte le operazioni senza particolari problemi."

"I nostri obiettivi non sono dunque cambiati. In primo luogo vogliamo pubblicare Cyberpunk 2077 a settembre: ci sentiamo motivati e disponiamo di tutti gli strumenti necessari per farcela."

"Crediamo inoltre che la nostra strategia a lungo termine, che prevede di evitare indebitamenti e di accumulare riserve di denaro contante, possa aiutarci ad affrontare i momenti di difficoltà che potrebbero arrivare a causa della situazione internazionale."