Xbox Game Pass: Shuhei Yoshida di Sony si congratula con Phil Spencer per il lancio in Giappone

Il lancio di Xbox Game Pass in Giappone è una manovra di grande importanza e Shuhei Yoshida di Sony si è dunque voluto complimentare con Phil Spencer e Microsoft attraverso Twitter, cosa che ha generato un simpatico scambio di saluti tra le due personalità di spicco delle aziende concorrenti.

Phil Spencer, com'è noto, è il capo della divisione Xbox di Microsoft, mentre Shuhei Yoshida è stato responsabile dei Worldwide Studios di Sony ed è attualmente Head of Independent Developer Initiative di SIE. Si tratta di due figure particolarmente carismatiche, che si sono sempre dimostrate alquanto amichevoli fra loro e in generale.

Yoshida ha dunque risposto al tweet di Phil Spencer in cui annuncia l'arrivo di Xbox Game Pass in Giappone con un "Congratulazioni!", a cui è seguita la risposta di Spencer. Quest'ultimo ha ringraziato e ha affermato "Spero che tu e la tua famiglia, oltre ai team in PlayStation stiate bene, in sicurezza e salute", cosa a cui Yoshida ha risposto rivolgendo lo stesso augurio a Spencer e a Xbox in generale, aggiungendo che "Il recente Inside Xbox è stato molto bello, registrato da casa".

Insomma, si tratta per lo più di uno scambio di convenevoli tra due persone che hanno sempre dimostrato un certo tono amichevole, ma è sempre piacevole notare come i responsabili di due aziende concorrenti si trattino con rispetto e amicizia, ed è curioso notarlo a contrasto con la console war che spesso imperversa invece tra gli utenti.

Come abbiamo riportato, Xbox Game Pass arriverà in Giappone il 14 aprile 2020, cosa che potrebbe comportare anche un'interessante apertura del catalogo del servizio ad altri titoli di origine nipponica.

Congratulations!! — Shuhei Yoshida (@yosp) April 8, 2020

Thanks @yosp Hoping you, the family and teams at PS are all safe and healthy. — Phil Spencer (@XboxP3) April 8, 2020