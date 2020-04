Final Fantasy 7 Remake: Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura ringraziano a modo loro

Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura, rispettivamente il produttore e il director di Final Fantasy 7 Remake, festeggiano l'uscita del gioco ringraziando i fan a modo loro: il primo pubblicando un videomessaggio, il secondo uno splendido ritratto del protagonista Cloud Strife.

Dopo 23 anni di attesa e nonostante i problemi di queste settimane, Final Fantasy VII Remake è finalmente arrivato nei negozi: la nostra recensione evidenzia che il lavoro svolto dal team di sviluppo è stato ottimo, dato che è riuscito a rendere nuovamente fresco un gioco di venti anni fa. Questo nonostante alcune polemiche sul finale del gioco.

Per ringraziare i fan dell'attesa, il produttore Yoshinori Kitase ha voluto pubblicare un videomessaggio, che potete trovare in testa alla notizia, nel quale ha espresso la sua gioia per il lancio:

"Final Fantasy VII è stato pubblicato nel 1997. Questo remake arriva quindi 23 anni dopo il lancio del gioco originale. Molti di voi ci hanno chiesto se siano presenti determinate scene. Io credo che abbiamo riportato in vita un classico utilizzando la miglior tecnologia disponibile oggi, dando vita ad un gioco che speriamo possa raggiungere o superare le aspettative della community. Abbiamo introdotto anche nuove meccaniche di gioco e un battle system più dinamico. Spero, quindi, che il gioco vi piaccia!"

Il director Tetsuya Nomura, invece, ha voluto invece festeggiare disegnando di suo pugno uno splendido ritratto di Cloud Strife, il protagonista del gioco. Nomura, infatti, è stato anche l'uomo che ha creato l'originale design di Cloud: in questo caso il director torna quindi alle sue origini mostrando anche quanto Cloud sia cambiato in questi 23 anni.

La posa, infatti, è la medesima di una celebre immagine di Final Fantasy VII, ma aggiornata all'attuale aspetto del protagonista di Final Fantasy VII Remake.

Il messaggio che accompagna il ritratto è poi esplicativo: "Bentornati a Midgar".