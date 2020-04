Controller Dualsense per PS5 a tema The Last of Us 2 e God of War sarebbero notevoli

Un fan ha immaginato un design dei Controller Dualsense per PS5 a tema The Last of Us 2, God of War, Death Stranding e Ghost of Tshushima con risultati davvero notevoli.

In questi giorni i nuovi controller Dualsense di PlayStation 5 sono diventati l'argomento caldo del mondo dei videogiochi. Mostrando il design e le caratteristiche del suo gamepad, Sony ha finalmente svelato una delle novità più calde che aveva tenuto nascoste fino a questo momento. I Dualsense, infatti, non solo hanno un design e una colorazione piuttosto inusuale per i canoni Sony, tale da farci immaginare quale potrà essere la forma finale di PS5, ma conterranno alcune tecnologie piuttosto originali.

In poche parole, ecco un video nel quale Pierpaolo Greco spiega cosa ci ha convinto del nuovo joypad.

Il design piuttosto innovativo deve aver colpito anche l'artista e sviluppatore spagnolo Sergio Melero, che ha deciso di creare quattro concept design del controller basati su alcune delle serie più amate in mano a Sony: God of War, Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte II.

Le quattro colorazioni cambiano completamente il volto al gamepad, dandogli talvolta un aspetto più classico: la colorazione grigia, infatti, sembra un perfetto omaggio al pad della PlayStation originale, mentre la colorazione nera rende più chiare le similitudini con DualShock 4. Qui abbiamo confrontato le dimensioni tra il DualShock 4 e il nuovo Dualsense.

Qual è il vostro design preferito?