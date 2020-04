Twitch, Jinnytty scoppia in lacrime per colpa chi vuole un cosplay più sexy e esplicito

Jinnytty è scoppiata in lacrime in diretta di Twitch per colpa alcuni suoi followers che avrebbero voluto un cosplay di Tifa di Final Fantasy VII decisamente più sexy ed esplicito.

Mentre ci sono delle e degli streamer che usano la loro fisicità per bucare lo schermo e fare incetta di like, tantissime altre ragazze e ragazzi si mettono davanti alla telecamera per parlare di videogiochi e condividere coi propri fan la passione per i videogiochi.

La streamer Jinnytty, per esempio, si mostra in video solitamente vestita nella maniera più casual possibile e anche il suo setting trasuda quotidianità da tutti i pori, con vestiti da lavare sullo sfondo e un arredamento che sembra tutto fuorché cool e sexy.

Nonostante questo, durante una diretta nella quale la streamer si è presentata vestita come Tifa di Final Fantasy VII alcuni fan si devono essere fatti prendere la mano e hanno cominciato a chiedere alla ragazza di mostrarsi più sexy. Un atteggiamento aggressivo che ha ferito Jinnytty, che è scoppiata in lacrime in diretta. La streamer ha confessato di non amare mostrarsi in questo modo su Twitch e il fatto che qualcuno le abbia chiesto di mostrare di più lo ha trovato molto umiliante.

Una reazione comprensibile di fronte ad un pubblico virtuale che spesso non sa stare al suo posto e pensa di poter usare l'anonimato dietro al quale si cela prima di andare online per offendere le persone ed essere aggressivi oltre ogni limite.

In un momento come questo, oltretutto, nel quale ci sono altri problemi ben più gravi da risolvere e contro cui lottare.