Il Cortocircuito: si parla di Dualsense e di Final Fantasy 7 Remake nella puntata di oggi

Torna Il Cortocircuito! Dalle 15:00 alle 16:30 sul canale Twitch di Multiplayer.it, Pierpaolo, Alessio e Francesco parleranno del nuovo gamepad di PS5, il Dualsense, e di Final Fantasy 7 Remake con ospiti del calibro de ilGattoSulTubo e Christian Colli.

Come ormai da tradizione, i nostri tre opinionisti si collegheranno da uno studio virtuale per parlare con la solita verve e follia degli argomenti più caldi del momento, ma non solo. Come sempre, infatti, sarà dato tanto spazio alle domande che potete cominciare a scrivere qua sotto, a tutto quello che passa per la testa di Pianesani e ai messaggi che potrete inviare attraverso Telegram.

Visto che siamo moderni e giovani, infatti, abbiamo abbandonato WhatsApp. Sul canale ufficiale del Cortocircuito di Telegram, che potete trovare a questo indirizzo: t.me/Il_Cortocircuito, potrete dialogare direttamente con Pierpaolo e gli altri amici della community, ma soprattutto mandare i messaggi vocali che saranno trasmessi in diretta. Ci raccomandiamo, sotto i 20 secondi, altrimenti Alessio fa una delle sue scenate.

Gli argomenti di oggi sono: