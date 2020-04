PS4, oltre 500 titoli PlayStation 2 sono giocabili attraverso il jailbreak

Oltre 500 titoli per PlayStation 2 sono giocabili su PS4 attraverso il jailbreak. La comunità di sviluppatori e appassionati è riuscita a creare la retrocompatibilità laddove Sony non è riuscita in tutti questi anni.

PlayStation 4, infatti, non supporta ufficialmente nessun tipo di retrocompatibilità. Nonostante questo un gruppo di hacker ha lavorato in tutti questi anni per fare in modo che alcuni classici PS2 potessero andare senza problemi sulle console col jailbreak. Una lista che è cresciuta negli anni e in questi giorni ha persino superato quota 500 giochi interamente giocabili senza problemi di sorta.

Nonostante non si possa festeggiare il traguardo, in molti casi, infatti, questo genere di operazioni viene fatto per alimentare il mercato della pirateria, si tratta di un'operazione notevole, per tenacia e portata. Dei 1000 giochi per PS2 testati da PS Scene, oltre la metà gira senza problemi.

A differenza di quanto succedeva con PS3, console nella quale la retrocompatibilità era garantita da un chip apposito, far girare i giochi PS2 su PlayStation 4 richiede un lavoro supplementare. L'emulatore, infatti, deve essere incluso nel gioco stesso. Questo vuol dire che ci sono elementi fissi, mentre altri devono essere pensati per lo specifico gioco.

Gli emulatori attualmente più utilizzati provengono da Rogue Galaxy e dai giochi Jak.

L'elenco completo dei giochi PlayStation 2 compatibili con PS4 è disponibile a questo indirizzo: ricordate, comunque, che possedere l'immagine di un gioco che non si possiede in originale è passibile di reato.

Il fatto che sia necessario tutto questo lavoro per convertire i giochi PS2 su PS4 è il motivo per il quale questi non sono mai arrivati nativamente sulla quarta generazione di PlayStation. La domanda che sorge spontanea è, quindi, chissà come PS5 gestirà la retrocompatibilità. Su questa e tante altre cose, Sony deve ancora svelare i suoi piani futuri: restate con noi per sapere tutto sul mondo PlayStation.