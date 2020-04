2K Games informa che NBA 2K Playgrounds 2 è gratis su Steam e Xbox One fino al 15 aprile: tutti i progressi saranno mantenuti nel caso in cui si decida di acquistare il gioco.

Con un comunicato piuttosto scarno, 2K Games e Mad Dog Games ha annunciato che NBA 2K Playgrounds 2 è ora disponibile gratuitamente su Xbox One e Steam. La promozione sarà valida fino al 15 aprile e consentirà di mantenere i propri salvataggi nel caso in cui decidiate di comprare il gioco. Per chi non lo conoscesse, si tratta del sequel dell'erede spirituale di NBA Jam, ovvero un gioco di basket arcade nel quale spintoni e schiacciate fuori dal mondo sono all'ordine del giorno.

Questa è la nostra recensione di NBA 2K Playgrounds 2.

In NBA 2K Playgrounds 2 potrete selezionare tra un ricco roster di stelle attuali, ma anche tra alcuni dei più celebri e amati campioni di basket di tutti i tempi.

Questa prova gratuita è la prima del Give Back Project di 2K, ovvero una serie di gioco gratuiti che il publisher metterà a disposizione per la comunità 2K su Xbox e Steam. Settimana prossima sarà annunciato il nuovo gioco.

Nel frattempo l'NBA ha anche cominciato a far giocare le stelle virtuali a NBA 2K20 in diretta: la prima partita non è andata come si aspettavano...