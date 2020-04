PS5 DualSense: cosa ci ha convinto del nuovo joypad?

C'è indubbiamente un gran parlare del DualSense di PS5, il nuovissimo joypad ufficiale di PlayStation 5, annunciato a grandissima sorpresa qualche giorno fa attraverso un approfondito post sul blog ufficiale americano della console.

Ci rendiamo assolutamente conto che la manciata di foto che lo ritraggono siano ormai state sviscerate in tutto e per tutto e moltissimi artisti si sono lanciati in un mare di ipotesi sulle colorazioni del pad che Sony potrebbe adottare in futuro, magari in funzione di alcune Collector's Edition dei videogiochi prime e terze parti più importanti.

C'è addirittura chi si è lanciato a ipotizzare forme e colori di PS5 partendo proprio dall'importante cambio di design adottato dal colosso giapponese con il DualSense. D'altra parte la scelta di puntare sul bianco e sul nero abbinato a strisce di colore blu era già venuta fuori con l'annuncio e poi la distribuzione di PlayStation VR che, oggi più che mai, sembra abbinarsi alla perfezione con il nuovo joypad.

Tuttavia abbiamo pensato che un riepilogo delle principali feature di questo controller, affiancato da una valutazione personale e da un confronto a mente fredda, avrebbe potuto stimolarvi a riflettere sul perché Sony abbia scelto di abbandonare il nome DualShock, introdurre i grilletti adattivi e la vibrazione di nuova generazione. Così come descrivere meglio quelli che potrebbero essere gli usi del microfono integrati, poteva essere interessante per valutare al meglio quanto riuscirà a fare di buono questo joypad all'uscita di PS5.

Da questa idea nasce il video che trovate in testa a questa notizia: una ventina di minuti in cui Francesco e Pierpaolo discutono del DualSense raccontando cosa gli è piaciuto di questo joypad e cosa invece li ha lasciati più freddi o magari addirittura critici, a partire ovviamente dalla modalità di annuncio di Sony.

E voi, siete soddisfatti del DualSense di PS5?