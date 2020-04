Fortnite, Vola con un Choppa sotto a ponti d'acciaio viola, rossi e blu

Le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 sono ora disponibili: si tratta più precisamente delle missioni pensante per la Stagione 2 Settimana 8 e dedicate al set Avventura di Skye. In questa rapida guida cercheremo di fornirvi tutti i consigli utili per completare vola con un Choppa sotto a ponti d'acciaio viola, rossi e blu.

Prima di ogni altra cosa, per completare la sfida della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 vola con un Choppa sotto a ponti d'acciaio viola, rossi e blu sappiate che avrete bisogno di un elicottero. I Choppa difatti non sono altro che i nuovi mezzi di trasporto volanti dell'isola: e da questo punto di vista vi abbiamo già fornito una mappa per trovare tutti gli elicotteri.

Ciò premesso, avrete bisogno di cercare i ponti colorati del Battle Royale di Epic Games. In verità ce ne sono più di tre, e di altri colori rispetto a quelli viola, rossi e blu, ma a voi basteranno quelli citati per completare la sfida. Le posizioni da tenere a mente sono Parco Pacifico, la fabbrica dello slurp e i Foschi Fumaioli. Per non avere proprio dubbi, è opportuno seguire il video qui di seguito riportato, passo passo.

Il video in questione vi mostra infatti la posizione dei ponti colorati sulla mappa di Fortnite: voi dovrete avvicinarvi il più possibile agli stessi mentre guidate o siete a bordo di un elicottero. È opportuno completare questa sfida assieme ad un amico, in modo tale che uno dei presenti possa eventualmente fare fuoco sui nemici o comunque tenerli a bada prima che danneggino seriamente il Choppa.