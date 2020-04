Windows 10: tanti temi premium gratis per PC da Microsoft

Personalizzare il vostro PC Windows 10 è piacevole in tempi sereni, diventa quasi necessario per spezzare un po' la monotonia di questo momento storico legato alla pandemia da coronavirus. Per fortuna Microsoft ha pensato ai suoi utenti, rendendo disponibili questi temi premium gratis. Dato che i regali sono sempre apprezzati, scopriamo maggiori dettagli in questo rapido articolo.

Potete dare un'occhiata a tutti i temi premium gratis di Windows 10 e anche metterli in download senza spendere un centesimo presso questo sito web. Microsoft li ha organizzati per categorie: fiori, cactus, passeggiate nei boschi, poi ancora bellezze legate al deserto e creazioni in argilla. Si tratta praticamente sempre di scatti legati al mondo naturale, o che comunque cercano di valorizzare luoghi e culture diverse; siamo sicuri che li apprezzerete.

I pacchetti premium contengono solo sfondi e wallpaper in 4K, dunque la risoluzione sarà sicuramente l'ultimo dei vostri problemi. E a proposito di problemi, Microsoft ha già corretto l'ultimo errore di Windows 10 che causava instabilità alla connessione dei PC Windows.

Eccovi anche un'immagine in anteprima dei temi premium gratis ora disponibili per Windows 10: uccelli su un cactus, perché no? Vi piacciono questi sfondi per il desktop su PC? Li scaricherete? Fatecelo sapere!