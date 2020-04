Xbox Game Pass arriva in Giappone, informazioni e video di presentazione da Phil Spencer

Xbox Game Pass sbarca anche in Giappone, segnando il definitivo approdo del servizio Microsoft su abbonamento anche nell'estremo oriente, con data di lancio fissata per il 14 aprile 2020 e video messaggio di presentazione da parte di Phil Spencer.

È nota la difficoltà incontrata da Microsoft nel fare presa sul mercato videoludico giapponese, che con Xbox One è stata palese fin dall'inizio, ma Xbox Game Pass potrebbe comunque trovare una buona risposta, almeno all'interno della fetta di pubblico già scavata in tale area geografica. Non è un'impresa semplice, ma può comunque servire per cementare ulteriormente una testa di ponte sul mercato giapponese, mentre la speranza degli utenti occidentali è che questo rilancio nipponico di Microsoft possa tradursi anche in più giochi giapponesi in arrivo all'interno del catalogo Xbox Game Pass, cosa che effettivamente avrebbe un certo senso, ora che la piattaforma è attiva e presente anche in tale zona.

I prezzi mensili di Xbox Game Pass in Giappone sono di 1.100 yen per Xbox Game Pass Ultimate (circa 9,25 euro), 850 yen (7,14 euro) per Xbox Game Pass console e 425 yen (3,57 euro) per il Game Pass per PC. Al cambio attuale, dunque, si tratta anche di prezzi particolarmente convenienti anche rispetto a quelli praticati altrove, anche se è difficile fare paragoni diretti su questo fronte.

In ogni caso, Xbox Game Pass arriva in Giappone con un catalogo già solido, visti i progressi fatti finora, comprendente oltre 400 giochi per Xbox One, Xbox 360 e PC. Tra i più noti e recentemente introdotti troviamo NieR: Automata, The Witcher 3: Wild Hunt, Ori and the Will of the Wisps, Sea of Thieves, Gears 5.

Proprio questa mattina è spuntato a sorpresa anche Alien: Isolation su Xbox Game Pass per PC, dopo l'annuncio sui nuovi giochi della prima metà di aprile 2020.