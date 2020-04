Xbox Games Pass per Xbox One, ecco i nuovi giochi della prima metà di aprile

Nel corso del recente Inside Xbox, Microsoft ha svelato quali saranno i nuovi giochi aggiunti al servizio Xbox Game Pass nella prima metà di aprile 2020 per gli abbonati su Xbox One. I primi due sono in realtà già noti e disponibili da tempo: NieR: Automata BECOME AS GODS Edition e Totally Reliable Delivery Service. Gli altri due, che saranno aggiunti al servizio il 9 aprile, sono Alvastia Chronicles e Journey to the Savage Planet.

Alvastia Chronicles è un gioco di ruolo in cui si possono arruale fino a 100 alleati differenti. Sarà basato sui combattimenti a turni, vanta uno stile retrò e sarà pieno di tutti gli elementi che piacciono agli appassionati del genere. Journey to the Savage Planet di Typhoon Studios è uno sparatutto cooperativo in prima persona di buona fattura. Leggiamo la descrizione ufficiale:

BENVENUTO NEL PROGRAMMA PIONEER! Vestirai i panni della nuova recluta del Kindred Aerospace, la quarta compagnia di esplorazione spaziale più grande che ci sia. Il tuo compito sarà quello di stabilire se il pianeta ARY-26 è adatto ad accogliere gli essere umani. Potresti trovarti senza alcun equipaggiamento e non essere in possesso dell'esperienza necessaria, ma ti auguro comunque buona fortuna!

Ricapitoliamo quali saranno i giochi aggiunti a Xbox Game Pass nella prima metà di aprile 2020: