Fortnite, Cerca la spada di Skye in una pietra in luoghi elevati

Cerca la spada di Skye in una pietra in luoghi elevati è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2. Difatti, se non ve ne foste ancora resi conto, gli sviluppatori di Epic Games hanno appena reso disponibili tutte le sfide della Settimana 8 del proprio Battle Royale di successo. Veniamo al punto: questa guida vi aiuterà a portarla termine, perché fidatevi, almeno in questo caso avete proprio bisogno dei nostri consigli.

Per completare la sfida in questione, dovrete trovare le spade di Skye sulla mappa di gioco. Se avete visto il film La spada nella roccia sapete già bene o male cosa aspettarvi: avrete completato la missione non appena avrete raccolto e interagito con le cinque spade in questione. Sono sparse un po' ovunque, aggiunta recentissima da parte degli sviluppatori di Epic Games su Fortnite. Dunque dimenticatevi di trovarle per caso durante la partita: non le avete mai viste prima.

E qui per fortuna entriamo in gioco noi, fornendovi un'immagine con le posizioni di tutte le spade di Skye. Arrivate in quei punti specifici della mappa di gioco di Epic Games, avviando una partita in qualsivoglia modalità di gioco, e interagite con gli oggetti. Non dovrete necessariamente trovare tutte le pietre e tutte le spade nella stessa partita, volendo potrete farlo in partite diverse.

Ed eccovi infine anche un utile video da seguire passo passo.