Final Fantasy 7 Remake, il finale sta facendo discutere per come stravolge l'originale

Molti fan stanno discutendo animatamente del finale di Final Fantasy 7 Remake, per come stravolge completamente i fatti del titolo originale e per come presuppone dei cambiamenti importanti nella trama.

Attenzione, perché da qui in avanti parleremo apertamente della trama di Final Fantasy 7 Remake e daremo grosse anticipazioni sul gioco. Se non volete averne perché non l'avete ancora giocato, non leggete oltre e chiudete la notizia. Per evitarvi qualsiasi rischio di lettura involontaria, qui di seguito piazziamo una bella immagine che vi darà tutto il tempo di scappare.

Vediamo il filmato qui di seguito in cui è riportato l'intero finale:

Sostanzialmente i fan stanno accusando Tetsuya Nomura, l'attuale director, di aver trovato una brutta scappatoia per cancellare completamente la storia del Final Fantasy 7 originale e poterla dirigere dove vuole con il remake. La linea temporale è infatti completamente alterata e in molti non accettano la cosa.

Ad esempio lo youtuber Leon Evelake ha scritto, dando voce al malcontento di molti: "Per cinque anni Square Enix ci ha detto che stavano rifacendo Final Fantasy 7. Ci ha detto che lo avrebbero espanso ma che sarebbe rimasto fedele all'originale, che era aderente all'originale e che non hanno aggiunto un sottotitolo per non dare l'idea che fosse uno spin-off o un seguito."

Ad aver deluso i fan di vecchia data non è solo lo scontro con Sephiroth, ma anche la presenza di una possibile storia alternativa con coinvolge Zack e Aeris, togliendo di fatto forza, o cancellando completamente, alcuni dei momenti più toccanti di Final Fantasy 7. Ma cosa succede?

Stando al nuovo finale, Zack sopravvive in una linea temporale alternativa perché il gruppo riesce a sconfiggere il Whispers of Fate, un'entità che si occupa di vigilare sull'equilibrio dimensionale, ispirata probabilmente ai Watcher di Marvel, che non era presente nell'originale. Di fatto tutto ciò che è successo in passato, quindi in Final Fantasy 7 e spin-off vari, viene considerato solo una linea temporale alternativa. Tutto cancellato e si ricomincia da zero.

La domanda che molti si pongono è: perché chiamarlo Final Fantasy 7 Remake, quando in realtà è qualcosa di completamente differente, anche a livello narrativo? Naturalmente è giusto sottolineare che molti hanno gradito la svolta. Soprattutto i nuovi giocatori non ci faranno molto caso, non avendo giocato al titolo degli anni '90.

