Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 9/4/2020

Le offerte Amazon garantiscono un paio di sconti netti, uno sulle ottime cuffie bluetooth Marley, in materiale riciclato e dall'estetica pculiare, e uno sul mouse SteelSeries Rival 500, di nuovo al prezzo più basso. Guadagna inoltre qualche euro sul prezzo già scontato lo smartphone OnePlus 7T, mentre resta stazionario, ma appetibile, il taglio di prezzo sulla SSD SanDisk PLUS da 1TB.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.